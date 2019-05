Der Wettbewerb zwischen Airbus und Boeing ist fast schon ein epischer - und steht sinnbildlich für das Duell Europas gegen die USA. Wer sich für die Aktien interessiert, sollte sich den Zweikampf genauer anschauen.

Nicht zuletzt die politische Debatte und die Schärfe, mit der sie geführt wird, zeigen es deutlich: Der Bedarf an Wohnraum ist enorm, Wohnungsnot ist eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Wenn Vertreter verschiedener Parteien über Enteignungen nachdenken, wenn der Juso-Chef die Forderung stellt, dass jeder nur die Immobilie besitzen dürfe, in der er wohne, und wenn das Justizministerium eine höhere Besteuerung der Vermietungsplattform Airbnb für eine ideale Lösung hält, dann wird deutlich: Die Politik ist hilflos. Und die Verbissenheit, mit der die Seiten ihre Argumente austauschen, macht auch noch einmal klar: Die Lage ist ernst.

Kein rein deutsches Phänomen

Nun ist geteiltes Leid in diesem Fall nicht wirklich halbes Leid, aber das Problem eines zu geringen Bestands an bezahlbarem Wohnraum ist keines, das auf Deutschland beschränkt wäre. Auch Länder wie Spanien haben damit zu tun, und auch wenn es nicht das oberste Anliegen der "Gelbwesten" ist: In Frankreich ist bezahlbarer Wohnraum ebenfalls ein wichtiges Thema. In Deutschland ist das Problem womöglich gar nicht am größten. In einer UBS-Umfrage vom ...

