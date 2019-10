Die beiden Energieunternehmen Eon und Linde erweitern das Geschäft mit Brennstoffzellen beziehungsweise Wasserstoff. Linde beteiligt sich mit 20 Prozent an der britischen ITM Power, Eon kooperiert mit Fuelcell Energy. Das Geschäft mit Wasserstoff und Brennstoffzellen gewinnt in Deutschland und Europa an Fahrt. Sowohl der Energiekonzern Eon als auch Industriegasproduzent Linde kündigten neue Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...