Mit der Energiewende verbunden, ist die Demokratisierung der Energieerzeugung. Um Bürgerbeteiliungen an Photovoltaik- und anderen Erneuerbarenprojekte einfacher und komplett digital zu realisieren, hat eueco eine White-Label-Lösung für Initiatoren wie Stadtwerke und Projektierer entwickelt.Oft ist zu hören, die Menschen in Deutschland befürworten erneuerbare Energien. Doch wenn der Wind- oder Solarpark direkt vor ihrer Haustür entstehen soll, kann die Akzeptanz schnell schwinden. Bürgerbeteiligungen bieten die optimale Möglichkeit, Projekte von Beginn an transparent und mit Teilhabe der jeweiligen ...

