Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, dass US-Präsident Donald Trump mit Zöllen auf deutsche Autos ernst macht. Gabriel geht davon aus, dass US-Präsident Donald Trump den Handelsstreit mit China bald beilegen wird: "Dann wird er sich umdrehen und nach Europa und speziell nach Deutschland schauen", sagte er am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".



Trump habe schon sehr früh den deutschen Automobilmarkt und die deutschen Automobilhersteller als seine Gegner identifiziert. Er gehe davon aus, dass die Amerikaner unter möglichen Import-Zöllen eher leiden würden: "Die Amerikaner kaufen die deutschen Fahrzeuge nicht, weil sie so billig sind, sondern weil sie besser sind", fügte Gabriel hinzu. Dennoch geht der SPD-Politiker davon aus, dass die Zölle auf deutsche Autos bald wieder in den Fokus rücken könnten: "Trump braucht immer einen Gegner. Wenn er China nicht mehr als einzigen Gegner hat, weil er sich mit denen verständigen wird, dann braucht er Deutschland und Europa."