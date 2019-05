Die meisten öffentlichen Ladepunkte befinden sich in Hamburg. Der Verband fordert weiterhin den Abbau von Hürden für den Aufbau privater Ladesäulen.882 öffentliche Ladepunkte der deutschlandweit rund 17.400 öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkte befinden sich in Hamburg. Damit liegt die Hansestadt deutlich vor der Hauptstadt Berlin und München mit 779 und 762 Ladepunkten, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Montag veröffentlichte. Hinter dem führenden Trio klaffe dann jedoch eine Lücke im Ranking. Stuttgart folge mit 389 Ladepunkten auf Platz vier vor Düsseldorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...