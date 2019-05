Paris - Der wieder eskalierende Zollstreit zwischen den USA und China hat am Montag die Börsen Europas auf Talfahrt geschickt. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag den Druck auf China erhöht. Von Freitag an sollen bereits bestehende Sonderzölle für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent angehoben werden. Dennoch will China zunächst weiter an den Handelsgesprächen festhalten. Die nächste Verhandlungsrunde ist bislang auf diesen Mittwoch in Washington terminiert gewesen.

Der EuroStoxx büsste 2,07 Prozent auf 3429,83 Punkte ein. Für den Cac 40 in Paris ging es um 2,11 Prozent abwärts auf 5432,01 Punkte. In London blieb die Börse indes feiertagsbedingt geschlossen.

"Die neuen US-Zölle könnten jetzt der Auslöser für eine nachhaltige Trendwende am ohnehin überkauften und überbewerteten Aktienmarkt sein", befürchtet Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. Bislang seien negative ...

