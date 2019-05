Die Börse in Frankfurt hat am Montagmittag deutliche Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:45 Uhr wurde der DAX mit rund 12.170 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 2,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Dabei sind alle DAX-Werte im roten Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen mit den geringsten Abschlägen die Anteilsscheine von Eon, der Deutschen Telekom und von Henkel. Die größten Verluste verzeichnen die Papiere von BASF, RWE und Thyssenkrupp. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sorgte einmal mehr für schlechte Stimmung bei den Anlegern.



US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, Zölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar ab Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Offenbar hat er in den laufenden Verhandlungen die Geduld verloren. Dem Vernehmen nach ist durch die Ankündigung auch die für Mittwoch geplante nächste Verhandlungsrunde zwischen Peking und Washington in Gefahr. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 22.258,73 Punkten geschlossen (-0,22 Prozent).