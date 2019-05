Die Entscheidung für den richtigen Nachfolger ist für Unternehmer oft die schwierigste. Nicht immer ist klar, ob die Kinder die Führungsnachfolge antreten können oder wollen. Aus diesem Grund müssen sich Firmeninhaber frühzeitig Gedanken um die Nachfolgeplanung machen. Finanzexperten können dabei oft unterstützen.



Familienunternehmen sind ein Jobmotor und wachsen schneller als DAX-Firmen. Eine Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung hat erst kürzlich gezeigt, dass die 50 größten Familienunternehmen zwischen 2007 und 2016 ihre Mitarbeiterzahlen in Deutschland um 23 Prozent auf 2,54 Millionen ausgebaut haben.



Gut neun von zehn privaten Unternehmen in Deutschland waren im Jahr 2017 Familienunternehmen. Sie beschäftigen knapp 60 Prozent der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft und prägen somit den Wirtschaftsstandort Deutschland. Diese Unternehmen profitierten in der Vergangenheit oft davon, dass sie über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Jahrhunderte hinweg, in der Hand einer Familie blieben.

