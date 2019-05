Die anfängliche Risikoaversion scheint sich am europäischen Nachmittag abgeschwächt zu haben und so kann der EUR/USD in den Bereich der 1,1200 steigen. EUR/USD hat Handelsnachrichten für kurzfristige Richtung im Blick Das Paar konnte sich vom 1,1180 Tagestief erholen, da die Risikobereitschaft etwas zulegte, während der US-DE Rendite Spread fällt. ...

