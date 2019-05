New York - Der wieder eskalierende Zollstreit hat am Montag im Sog der internationalen Märkte auch den New Yorker Börsen zugesetzt. US-Präsident Donald Trump erhöhte wieder den Druck auf China und liess so eine grosse Sorge der Anleger wieder hochkochen. Im frühen Handel verlor der Dow Jones Industrial 1,25 Prozent auf 26'173,15 Punkte, nachdem er sich zuletzt auf seinem höchsten Niveau seit Oktober bewegt hatte.

Trump hatte ...

