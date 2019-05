Die gute Stimmung gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung blieb in dieser Woche unverändert und so konnte der EUR/USD zum Wochenhoch von 1,1220 steigen. EUR/USD schaut auf Handel, Daten Das Paar steigt am Dienstag die 3. Sitzung in Folge, was den Hoffnungen auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China geschuldet ist, obwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...