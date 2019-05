Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Geschäft etwas fester, gestützt insbesondere von den Pharma-Schwergewichten. Die Aufregung um die durch US-Präsident Trump ausgelöste Eskalation im Zollstreit mit China hat sich zwar noch nicht gelegt, die Investoren zeigen sich aber vergleichsweise gelassen. Die Verluste des SMI vom Vortag waren angesichts des fulminanten Starts ins neue Jahr und des rekordhohen Standes auch relativ moderat, zumal der Gesamtmarkt noch von Dividendenabgängen belastet war. Adecco stehen am Dienstag nach einem soliden ersten Quartal an der Tabellenspitze.

Im Handelsdisput wirft die US-Regierung China inzwischen vor, für die jüngste Verschärfung verantwortlich zu sein. China habe in den Verhandlungen über ein bilaterales Handelsabkommen bereits gemachte Zusagen wieder zurückgenommen, wurde in der US-Presse der amerikanische Handelsbeauftragte Robert Lighthizer zitiert. In Marktkreisen heisst ...

