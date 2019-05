Zürich - Avaloq hat das Fintech-Unternehmen Cboe Vest Technologies mit Sitz in Stockholm am ersten Fintech Tuesday in Zürich mit dem «Best Pitch Award» ausgezeichnet.

Der Fintech Tuesday, der im April erstmals durchgeführt wurde, ist eine neue, auf der Avaloq-Plattform basierende Networking-Veranstaltung für Finanzinstitute, Fintech-Unternehmen, Influencer und andere wichtige Stakeholder. Francisco Fernandez, Verwaltungsratspräsident von Avaloq, war Gastgeber dieser Premiere, während Eric van der Kleij, Gründer von Level39 (London) und Mitglied von Kickstart Accelerator und Digital Switzerland, als Moderator durch das Event führte. Als Hauptredner konnten David Schlösser, Leiter von Business Digitalization bei Credit Suisse, Alain Falys, CEO von Keybox, und Minho Roth, CEO von Avaloq Ventures gewonnen werden.

Mit ihrer fünfminütigen Live-Demo überzeugte Cboe Vest Technologies das aus Finanzinstituten, Fintechs und anderen Branchenvertretern zusammengesetzte Publikum und wurde für den besten Pitch ausgezeichnet. Die Lösung von Cboe - verfügbar auf der avaloq.one Plattform - nutzt auf börsengehandelten Optionen basierende Anlagestrategien, die vor Kapitalverlusten schützen sowie dauerhafte Erträge und besseres Wachstum bieten. Damit erhalten Anleger eine bessere Kontrolle über ihr Portfolio als je zuvor.

Vier Fintech-Präsentationen

Der erfolgreiche Pitch von Cboe Vest Technologies war eine von vier Fintech-Präsentationen. ...

