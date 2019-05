Wangs - PROFFIX bietet neu die Möglichkeit, die digitale Personalakte des DMS-Spezialisten Kendox zu integrieren. Mit ihr lassen sich sämtliche vertraulichen Akten, Dokumente und Informationen zu einem Mitarbeitenden von der Bewerbung, über das Onboarding bis zum Austritt papierlos verwalten und zentral und revisionssicher archivieren. Die «InfoShare Digitale Personalakte» ist mit der nächsten PROFFIX Version erhältlich, die seit 6. Mai verfügbar ist.

Auf dem Weg zum papierlosen Büro nimmt die gesetzeskonforme, digitale Verwaltung und Archivierung von vertraulichen Personaldaten eine grosse Bedeutung ein. Die «InfoShare Digitale Personalakte» von Kendox ermöglicht diesen wichtigen Schritt in der Digitalisierung der Geschäftsprozesse.

Von der physischen zur digitalen Personalakte

Während die Prozesse in der Personaladministration bereits heute häufig elektronisch organisiert sind, werden die Personalakten in vielen Unternehmen noch immer physisch archiviert, was nicht nur Schränke füllt, sondern auch die Suche ...

