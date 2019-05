Marktbericht

Die Aktivität im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) fiel in der vergangenen, erneut um einen Tag (1. Mai) verkürzten Handelswoche und ferienbedingt gering aus. Die Volumen gingen deutlich um 34,3 Prozent zurück auf knapp 803'000 Franken und die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 70 von 75.

Der ZKB eKMU-Index fiel erneut zurück, um 0,3 Prozent auf 1'237,75 Zähler. In den grosskapitalisierten Aktien, die den Index dominieren, gab es denn auch keine grossen Bewegungen.

Ohne Nachrichten gesucht wurden die Aktien von sitex Properties. Sie stiegen um 11,1 Prozent und waren damit Wochengewinner. Nach der Generalversammlung standen die WWZ-Valoren wieder vermehrt im Fokus der Anleger. Mit 168'560 Franken in sechs Transaktionen waren sie volumenstärkster Titel in der vergangenen Handelswoche und mit einem Kursplus von 1,5 Prozent an zweiter Stelle der Gewinnerliste positioniert. Die Aktien von ...

