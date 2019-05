Der EUR/USD scheiterte daran seine anfängliche Aufwärtsbewegung zum Mehrtageshoch auszubauen und so fiel der Kurs in der vergangenen Stunde zum neuen Tagestief unter 1,1200. Das Paar konnte seine Erholung vom bearish Eröffnungsgap am Dienstag ausbauen. Die Aufwärtsbewegung erreicht die 1,1218, obwohl die deutschen März Werksaufträge auf Monatsbasis ...

