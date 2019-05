Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar seine Kursgewinne aus dem frühen Handel nicht halten können. Im Vormittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1199 Dollar und damit wieder in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Franken notiert der Euro mit 1,1405 geringfügig höher und damit wieder knapp über der Marke von 1,14. Der Dollar notiert zum Franken nach leichten Verlusten am Morgen mit 1,0183 am Vormittag wieder kaum verändert zum Vortag.

Am Dienstag dürfte an den Märkten die Entwicklung des US-chinesischen Handelsstreits im Mittelpunkt stehen. Die USA hatten zuletzt höhere Strafzölle auf chinesische Importe angekündigt, weil sie unzufrieden mit den Handelsgesprächen zwischen den beiden Ländern sind. Die Gespräche zwischen ...

