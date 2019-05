In Deutschland haben im Jahr 2017 rund acht Millionen Mütter mit mindestens einem minderjährigen Kind im gemeinsamen Haushalt gelebt. Darunter waren etwa fünf Millionen Frauen mit mindestens einem Kind unter zehn Jahren, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



740.000 Mütter lebten mit einem Kind im Säuglingsalter von unter einem Jahr zusammen. 68 Prozent der Mütter mit mindestens einem minderjährigen Kind im gemeinsamen Haushalt gingen 2017 einer Erwerbstätigkeit nach. Nicht enthalten sind in dieser Quote Frauen, die aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit vorübergehend beurlaubt waren, so die Statistiker. Die realisierte Erwerbstätigenquote nahm seit 2008 merklich zu: Damals hatte sie bei nur 63 Prozent gelegen.