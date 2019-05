Frankfurt - Der Euro hat am Dienstagnachmittag zum US-Dollar leicht nachgegeben. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1183 Dollar, nachdem sie am Morgen noch über 1,12 notiert hat. Der Franken musste derweil Verluste einfahren. Bis am späten Nachmittag stieg der Euro zum Franken um 0,3 Prozent auf 1,1429. Und der Dollar legte zum Franken um 0,4 Prozent zu auf 1,0220.

Experten verweisen auf die unterschiedliche Konjunkturentwicklung in den USA und der Eurozone. So hatte die EU-Kommission ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Währungsraum erneut gesenkt. In Deutschland waren die Auftragseingänge für die Industrie im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die schwache Industrie hatte zuletzt das Wirtschaftswachstum ...

