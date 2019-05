Der NZD/USD, der in der asiatischen Sitzung auf ein Tageshoch von 0,6630 Dollar kletterte, konnte sich nicht über der Kursmarke von 0,66 Dollar halten und wurde zuletzt bei 0,6594 Dollar gehandelt. Das Tagesminus belief sich zuletzt auf 0,26 Prozent. Obwohl der Milchpreisindex in Neuseeland in der alle zwei Wochen stattfindenden Auktion um 0,4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...