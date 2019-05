In La Rinconada, Sevilla, fand die 6. Ausgabe des großen Kartoffelfestes statt, um den Start der neuen Kartoffelsaison in Andalusien zu feiern. Der Kartoffelertrag nimmt in dieser autonomen Gemeinschaft eine Fläche von 8.000 ha ein, wovon sich 3.500 in der Provinz Sevilla befinden. Bildquelle: Shutterstock.com Die Veranstaltung soll die Vorteile der neuen Kartoffeln publik machen...

