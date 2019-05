Moneycab.com: Herr Krieger, Ende November die Partnerschaft mit Valora und deren über 900 k Kiosk-Standorten sowie den Press & Book-Shops, seit März die Zusammenarbeit mit Volg. Wie weit ist Sonect noch vom Ziel entfernt, die entferntesten Winkel des Landes mit seinen digitalen Geldautomaten zu erobern?

Rik Krieger: Dank der Partnerschaften mit Valora, Volg und zahlreichen kleineren Ketten und individuellen Shops, sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Valora hat uns geholfen, in vielen Schweizer Städten Fuss zu fassen und mit Volg konnten wir unsere Präsenz in ländlichen Regionen stärken. Wir haben jetzt über 2200 Punkte, wir nennen diese "virtuelle" Geldautomaten, an welchen man als Sonect-Kunde Bargeld beziehen kann. Aber unser Ziel ist es selbstverständlich noch weiter zu wachsen und wirklich auch die kleinsten Dörfer mit unserer Lösung zu unterstützen.

Wie ist der Dienst bei den Volg-Kunden aufgenommen worden?

Das Feedback ist sehr positiv, weil die Partnerschaft einfach auch Sinn ergibt. Volg ist vor allem in der Agglomeration und in Dörfern präsent und dadurch mit dem lokalen Ansatz optimal für uns. Viele Volg-Kunden schätzen unseren Service.

Irgendwie ist es ja seltsam. Mit Sonect beschafft man sich voll digitalisiert Bargeld. Ist Sonect das moderne Bollwerk gegen den Trend hin zum bargeldlosen Zahlen?

Auch heute noch benutzen viele Menschen Bargeld regelmässig. Wir sehen uns nicht als Bollwerk gegen das bargeldlose zahlen, wir wollen eine Alternative bieten für die Menschen, welche auch heute Bargeld nutzen wollen oder müssen - nicht überall kann man digital bezahlen. Wir sind das Bindeglied zwischen der heutigen Welt, in der Bargeld noch immer dominant ist, und der Zukunft in der man digital in oder mit einer App bezahlen kann.

Rik Krieger, Co-Founder Sonect

Für private Nutzer wie auch die Shops ist Sonect kostenlos. Wie verdient Sonect Geld?

Für Endnutzer ist Sonect komplett ...

