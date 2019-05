Woody Allens Film "A Rainy Day in New York" kommt im Herbst offenbar doch in die deutschen Kinos. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Mittwochsausgabe.



Ein Start des Films war nach wiederholten Missbrauchsvorwürfen gegen den Filmemacher von den Amazon Studios abgelehnt worden. Nun hat der deutsche Verleih Filmwelt/NFP die Rechte gekauft und plant einen Start in Deutschland und Österreich. Verleihchef Christoph Ott sagte der SZ: "Filmwelt/NFP freut sich sehr, mit Woody Allen bei 'A Rainy Day in New York' zusammenzuarbeiten, er ist für uns einer der herausragenden Regisseure unserer Zeit." Er sei froh, "Teil der Familie der internationalen Verleiher zu sein, die den Film in Europa, China, Japan, Korea, Russland sowie Latein- und Südamerika verleihen".



In der romantischen Komödie "A Rainy Day in New York" spielen Timothee Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez und Jude Law die Hauptrollen. Er war Teil eines Vier-Filme-Deals zwischen Woody Allen und den Amazon Studios, der inzwischen annulliert wurde.