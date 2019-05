Am Sonntag hatten wir in unserer Rubrik Analysen diesen Artikel veröffentlicht. "Der IT- Dienstleister QSC hatte am 01. März ein Jahrestief und konnte sich von 1,20 Euro wieder in den Bereich um 1,50 Euro nach oben begeben. Zwischen dem 16. April und heute sieht man eine aufsteigende Seitwärtsbewegung, die nach einem Ausbruch schreit. Positiv daran wäre, dass bei 1,50 Euro der charttechnische Widerstand liegt und die Aktie damit nicht aus dem Seitwärtstrend, ...

