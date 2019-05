Gütersloh - Der EU-Binnenmarkt ist der grösste Wirtschaftsraum der Welt. Auf dem Papier soll er den freien Waren-, Dienstleistungs-, Personen- und Kapitalverkehr garantieren. Die Bertelsmann-Stiftung hat untersucht, wie sich der EU-Binnenmarkt auf die Einkommen in Europas Regionen auswirkt. Am stärksten profitiert ausgerechnet ein Land, das nicht zur EU gehört: Die Schweiz.

Der EU-Binnenmarkt hat nicht nur den Abbau von Grenzkontrollen bewirkt, sondern beschert den Europäern grundsätzlich auch ein Plus im Portemonnaie. Im Durchschnitt steigert der Binnenmarkt die Einkommen der EU-Bürger jährlich um rund 840 Euro pro Person.

Zürich und London zählen zu den Regionen, in denen die Einwohner mit über 2000 Euro Einkommensgewinnen europaweit am stärksten profitieren. Damit sind einige der grössten Gewinner des Binnenmarktes aktuell in Ländern zu Hause, die momentan kein EU-Mitglied sind oder zukünftig die Gemeinschaft und damit auch den Binnenmarkt verlassen könnten. Das sind die Ergebnisse einer umfassenden Analyse, für die unsere Autoren über 250 Regionen in Europa bezüglich der Einkommensgewinne durch den Binnenmarkt untersucht haben. Konkret haben sie das reale Bruttoinlandsprodukt pro ...

