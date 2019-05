Die Deutsche Bahn will zum Fahrplanwechsel 2021 einen Halbstundentakt zwischen Berlin und Hamburg einführen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht des Wirtschaftsmagazins "Capital" vom Dienstag.



"Hamburg-Berlin ist eine unserer Top-Strecken. Mit unserer geplanten Angebotserweiterung können wir künftig 20 Prozent mehr Sitzplatzkapazität zur Verfügung stellen", sagte Bahn-Chef Richard Lutz. "Damit haben noch mehr Reisende die Möglichkeit, komplett klimaneutral mit dem ICE oder Eurocity zwischen den beiden größten deutschen Städten unterwegs zu sein." Die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin zählt nach Bahn-Angaben mit täglich fast 17.000 Fahrgästen zu den nachfragestärksten Fernverkehrsverbindungen in Deutschland.



Für die Angebotserweiterung führt die DB zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 eine neue ICE-Linie zwischen Hamburg und Berlin ein, auf der täglich sechs Züge pro Richtung verkehren sollen. Die neue Linie ergänzt dann die aktuell drei Linien, auf der insgesamt 24 Züge täglich pro Richtung verkehren (ICE-Linie Hamburg-Berlin-Halle-München, ICE-Linie Hamburg-Berlin-Leipzig-München sowie die EC-Linie Hamburg-Berlin-Prag). Die drei bisherigen Linien bleiben im Umfang unverändert bestehen. Um das neue Fernverkehrsangebot mit dem Nahverkehr zu verzahnen, führt die DB derzeit Gespräche mit den Aufgabenträgern des Nahverkehrs von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Berlin.



Die Angebotserweiterung im Fernverkehr wird im Sinne des "Deutschland-Takts" fortgesetzt. Der "Deutschland-Takt" ist ein langfristiger Zielfahrplan des Bundesverkehrsministeriums für den deutschen Schienenpersonenverkehr. Auf seiner Grundlage wird der Infrastrukturausbau geplant.