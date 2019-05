FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2088 (2019) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 100 (130) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SIRIUS MINERALS PRICE TARGET TO 35 (40) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1630 (1020) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TO OUTPERF. (NEUTR.) - TARGET 2350 (1610) P - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 3900 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 3900 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.21% TO 7245 (CLOSE: 7260.47) POINTS BY IG - HSBC CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2600 (2800) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES N BROWN PRICE TARGET TO 190 (150) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ITV TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 145 (190) PENCE - LIBERUM INITIATES SMART METERING WITH 'BUY' - TARGET 900 PENCE - PEEL HUNT CUTS RESTAURANT GROUP TO 'HOLD' ('ADD') - RBC CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 395 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'UNDERPERFORM'



