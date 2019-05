Der EUR/USD kann seine positive Haltung am Mittwoch aufrecht erhalten, auch wenn er sich über 1,1210 steigen konnte. EUR/USD hat Handelsgespräche im Blick Das Paar bewegt sich in dieser Woche seitwärts und so findet der Handel um 1,1200 statt, während die Entwicklungen der US-China Handelsgespräche, sowie die US/Europa Geldmärkte verfolgt werden. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...