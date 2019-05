Las Vegas - ServiceNow und Deloitte haben eine neue strategische Partnerschaft geschlossen mit dem Ziel, die digitale Transformation in Unternehmen zu beschleunigen. Auf der derzeit in Las Vegas stattfindenden ServiceNow Knowledge 2019 gaben beide Unternehmen bekannt, neue Produkte und Lösungen auf Basis der Now Platform zu entwickeln und einzuführen. Damit soll Kunden ermöglicht werden, nahtlose digitale Erlebnisse zu bieten, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

"Für Unternehmen ist die Einführung von Cloud-basierten Lösungen heutzutage unerlässlich, wenn sie hervorragende Erlebnisse bieten und die Produktivität steigern wollen", sagt John Donahoe, President und CEO von ServiceNow. "Deloitte und ServiceNow unterstützen Unternehmen gemeinsam dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen und mit innovativen Produkten und Lösungen einen Mehrwert zu schaffen."

"Wir freuen uns sehr, unsere Beziehung zu ServiceNow auf eine neue Ebene zu bringen", ergänzt Janet Foutty, Chair und CEO, Deloitte Consulting LLP. "Wir bringen die Expertise von Deloitte in den Bereichen Business Process Transformation, Organizational Change Management und Technology Implementation mit der Plattform von ServiceNow zusammen. Das Ziel ist es, neue Unternehmenslösungen zu entwickeln, um die digitale Transformation unserer Kunden voranzutreiben."

Besserer Zugang zur IP und den Accelerators von Deloitte

Zusätzlich zu den neuen Technologieangeboten erhalten Kunden einen besseren Zugang zur IP und den Accelerators von Deloitte, um Prozesse, Umsatz, Kundenbindung und Produktivität zu verbessern. Von der Partnerschaft profitieren ...

