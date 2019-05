Der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten für die Europawahl, Frans Timmermans, setzt keine Hoffnungen in den EU-Gipfel am Donnerstag im rumänischen Sibiu. "Es ist ein gute Sache, dass sich die Spitzen der EU treffen, um über die Zukunft des Kontinents zu sprechen. Angesichts der bevorstehenden Europawahl und des offenen Ausgangs beim Brexit halten sich meine Erwartungen an den Gipfel allerdings in engen Grenzen", sagte der Niederländer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben).



Timmermans forderte eine politische Kraftanstrengung im weiteren Verlauf dieses Jahres: "Nach der Europawahl braucht Europa aber wieder einen kräftigen Schub nach vorn", sagte er dem RND.