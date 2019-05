Die neue Anlaufstelle wird von der Senatswirtschaftsverwaltung finanziert und von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie betrieben. Sie soll die Berliner in Sachen Photovoltaik beraten. Bei den Schulneubauten könnten nun doch Photovoltaik-Anlagen installiert werden.In der Hauptstadt ist am Mittwoch das "Solarzentrum Berlin" in einem Effizienzhaus Plus nahe des Bahnhof Zoo eröffnet worden. Die Beratungsstelle wird von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe finanziert und von der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS) betrieben. Sie ist Teil des "Masterplans ...

