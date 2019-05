Am Montag, dem 6. Mai, führte GroentenFruit Huis den "Sektorplan für nachhaltige Verpackung" während eines Sondertreffens der Mitglieder, in dem Auditorium von The Greenery, in Bleiswijk ein. Der Sektorplan beschreibt die Ambitionen des Sektors dahingehend, Verpackung nachhaltiger zu machen. Bildquelle: Shutterstock.com "Obst und Gemüse nur verpacken, wenn...

Den vollständigen Artikel lesen ...