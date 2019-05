Greenyard Fresh UK gab am Dienstag den Abschluss einer Vereinbarung bekannt, seine Investition in Bardsley England zu erhöhen und seine Position in Großbritannien (GB) zu stärken. Bardsley England ist ein in GB ansässiger Erzeuger und Verpacker erstklassiger Äpfel und Birnen in fünfter Generation. Bildquelle: Shutterstock.com Das Unternehmen gehört zu den...

Den vollständigen Artikel lesen ...