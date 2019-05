Am 23. April hatten wir die Abonnenten des Express-Service mit einem Trading-Tipp versorgt. Der Artikel dazu lautete wie folgt: "Adva Optical: An der Unterstützung mit guter Kurschance?" Dieser Trade hat nur insoweit funktioniert, dass wir sagen können, dass es keine Verluste gab, weil unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde. Am 29. April hatten wir noch einmal nachgefasst und getitelt: "Adva Optical: Die Trading-Chance kommt! Bleiben Sie wachsam!" ...

