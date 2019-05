Im ersten Quartal ist der Umsatz bei gleichbleibendem Absatz von Photovoltaik-Wechselrichtern leicht zurückgegangen. Dies lag vor allem am schleppenden Projektgeschäft. In der zweiten Jahreshälfte erwartet SMA jedoch deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen.Die SMA Solar Technology AG hat im ersten Quartal 2018 Photovoltaik-Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von 1,8 Gigawatt verkauft. Dies liegt auf dem Vorjahresniveau. Der Umsatz ging im gleichen Zeitraum jedoch um 8,1 Prozent auf 167,8 Millionen Euro zurück, wie das hessische Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. Dies sei insbesondere ...

