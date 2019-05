FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 127 (130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2400 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 348 (360) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS ITV PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES N BROWN PRICE TARGET TO 125 (95) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2800 (3600) PENCE - 'STRONG BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.44% TO 7239 (CLOSE: 7271.00) POINTS BY IG - HSBC CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1032 (1400) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (145) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 132 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1758 (1689) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SUPERDRY PRICE TARGET TO 500 (400) PENCE - 'HOLD'



