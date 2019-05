Vevey - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé stellt seine Fabrik in Basel künftig als "Kompetenzzentrum für Senf und Mayonnaise" auf. Andere Produkte, die heute dort hergestellt werden, sollen ausgelagert oder verkauft werden. Dabei fallen in Basel bis zu 100 der heute 177 Arbeitsplätze weg.

Die Fabrik Basel werde sich in Zukunft ganz auf die Innovation und Produktion von Senf und Mayonnaise konzentrieren, teilte Nestlé Schweiz am Donnerstag mit. Damit unterstreiche Nestlé Schweiz auch das Bekenntnis zur Marke "Thomy". Das Unternehmen plane, insgesamt 15 Millionen Franken in den Standort zu investieren.

Verkauf von "Parfait" wird geprüft

Die Produktion von Salatsaucen und Dips soll dagegen künftig ...

