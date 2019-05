Paris - Der Handelskonflikt der beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China hält die Anleger an Europas Börsen weiter in Atem. Nachdem die weiter optimistische Stimmung an der Wall Street zur Wochenmitte doch noch für Gewinne sorgte, ging es am Donnerstag wieder spürbar abwärts. Der EuroStoxx büsste am späteren Vormittag 1,22 Prozent auf 3389,99 Punkte ein.

Für den Cac 40 in Paris ging es zuletzt um 1,11 Prozent abwärts auf 5357,25 Punkte. In London verlor der FTSE 100 0,27 Prozent auf 7251,14 Punkte.

Die Unsicherheit über den weiteren Fortgang der Verhandlungen habe zu einer "längst überfälligen Abkühlung" geführt, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets angesichts der Börsenrally seit Jahresbeginn. Hinzu kämen die Drohungen der USA in Richtung Iran samt der neuen Sanktionen.

Kurz vor der Fortsetzung der Verhandlungen an diesem Tag in Washington hatte US-Präsident Donald ...

