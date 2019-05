Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag auf breiter Front schwächer. Die Unsicherheit über den Zollstreit der USA mit China und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten verunsicherten die Anleger, heisst es am Markt. "Die Anleger schalten daher in den Risk off-mode und nehmen Gewinne mit", sagt ein Händler. US-Präsident Donald Trump hatte jüngst für Freitag...

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...