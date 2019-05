So hat der Euro zur US-Währung merklich zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1234 US-Dollar. Am Mittag hatte er noch unter der Marke von 1,12 Dollar notiert.Zum Schweizer Franken gab der Dollar seit dem Mittag gut einen halben Rappen nach, am späten Nachmittag kostete er noch 1,0139 Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...