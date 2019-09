Zum Wochenstart stehen in der Eurozone zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm.Frankfurt - Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer tendiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0921 US-Dollar und damit moderat weniger als am Morgen. Starke Kursschwankungen bleiben bislang aus. Gleichzeitig kommt der Franken gegenüber Euro und US-Dollar etwas zurück. Entsprechend notiert der Euro bei 1,0869 Franken etwas höher als im frühen Handel und auch...

