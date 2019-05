EUR/USD auf dem Tageschart Der EUR/USD handelt in einem Abwärtstrend unter seinen gleitenden Durchschnitten. Am Donnerstag sprang das Währungspaar in der Spitze auf 1,1255 Dollar und touchierte die 50-Tage-Linie. EUR/USD auf dem 4-Stundenchart Der EUR/USD nimmt den Widerstand bei 1,1240 Dollar ins Visier, wo auch die 200-Perioden-Linie liegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...