In Kürze wird die Blumenkohlernte in Deutschland verstärkt einsetzen und ab Juni das Marktgeschehen bestimmen. Im Übergang auf die deutsche Ware fällt das Importangebot spürbar kleiner aus. In globalem Maße steuert der Markt in dieser Woche in eine deutliche Verknappungsphase hinein, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle:...

