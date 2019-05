FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.05.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BRITISH LAND TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 500 (580) PENCE - BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 755 (790) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 616 (622) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1581 (1569) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.51% TO 7244 (CLOSE: 7207.41) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 270 (280) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 295 (275) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 465 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 460 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HSBC PRICE TARGET TO 635 (625) PENCE - 'NEUTRAL'



- CITIGROUP CUTS AUTO TRADER GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 580 (494) PENCE



