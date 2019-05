Die SPD-Pläne zur Finanzierung der Grundrente stoßen auf heftigen Widerstand in der Union. "Eine neue Grundrente ohne Bedarfsprüfung wird es mit der Union nicht geben. Dass man jetzt auch noch die Rentenkasse als Finanzierungsinstrument benutzen will, schlägt dem Fass den Boden aus", sagte Carsten Linnemann (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag und Chef der Mittelstandsvereinigung (MIT), den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).



Man verspiele "im Moment die Zukunft unseres Landes, wenn wir so weiter machen. Die Rentendebatte ist nur ein Beispiel. Das ist bitter", so Linnemann weiter.



Zuvor hatte bereits CSU-Generalsekretär Markus Blume die SPD-Pläne scharf zurückgewiesen. "Die SPD plant eine Plünderung der Rentenkasse für Ausgaben mit der Gießkanne - das ist mit der CSU nicht zu machen", sagte Blume. Die SPD wolle die Grundrente zunächst nicht wie ursprünglich gedacht aus Steuermitteln finanzieren, berichten die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" unter Berufung auf eigene Informationen. Stattdessen wollten die Sozialdemokraten auch auf bestehende Beitragsmittel zurückgreifen.