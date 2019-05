Am Mittwoch wird sich der Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit dem Thema befassen. Grund sind verschiedene Anträge der Oppositionsfraktionen.Am nächsten Mittwoch (15. Mai) wird es eine öffentliche Anhörung zum geplanten Kohleausstieg des Wirtschaftsausschusses des Bundestages geben. Grundlage für den zweistündigen Termin seien verschiedene Anträge der Oppositionsparteien, teilte der Bundestag mit. So verlangt die AfD in ihrem Antrag einen Ausstieg aus dem Kohleausstieg. Die FDP will von der Bundesregierung einen verantwortungsvollen Kohleausstieg mit Weitsicht. Dagegen sind die Grünen und ...

