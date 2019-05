Die Versorgungsbetriebe Bordesholm haben einen 10-Megawatt-Speicher in Betrieb genommen. Er soll Primärregeleistung für die Sicherung der Netzstabilität liefern. Außerdem ist das System für den Inselnetzbetrieb, den Schwarzstart und die Netz-Resynchronisation ausgelegt. Bis 2020 will sich die Gemeinde Bordesholm in Schleswig-Holstein zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energien versorgen. Ein 10-Megawatt-Speicher, ...

