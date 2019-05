Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP-Futures Märkten am Donnerstag um 420 Kontrakte gefallen ist. Das Volumen fiel gleichzeitig um 11,4K Kontrakte, was dem 2. Rückgang in Folge entsprach. GBP/USD trifft Unterstützung in der Nähe des 200-Tage-SMA Der Rückgang des Cable traf im Bereich des kritischen 200-Tage-SMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...