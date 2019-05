Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.059,83 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Thyssenkrupp mit einem kräftigen Kurssprung von über 25 Prozent im Plus. Thyssenkrupp will die geplante Aufspaltung in zwei eigenständige Unternehmen absagen. Hintergrund sei, dass der Essener Konzern und der indische Stahlkonzern Tata Steel davon ausgingen, dass die EU-Kommission die geplante Stahlfusion "nicht genehmigen wird", teilte Thyssenkrupp am Freitag mit. Am Ende der Kursliste rangierten die Anteilsscheine von Daimler und der Deutschen Lufthansa.