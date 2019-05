Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag positiv von den US-Märkten abgehoben. Während in New York die Aussicht auf einen noch lange anhaltenden Handelsstreit mit China den Markt weiter belastete, schlugen sich Aktien diesseits des Atlantik wacker. Der EuroStoxx rückte am Ende um 0,31 Prozent auf 3361,05 Punkte vor, nachdem er in der Spitze sogar 1 Prozent gewonnen hatte.

Source

Den vollständigen Artikel lesen ...